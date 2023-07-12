Bugün hava nasıl olacak? sorusu sıcak havalar ile birlikte merak ediliyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan raporlara göre, 12 Temmuz Çarşamba günü ülke genelinde sıcak havanın etkisini sürdürüp, sürdürmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle12 Temmuz bugün yağmur yağacak mı? sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Bugün en yüksek kaç derece olacak? 12 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri!

Bugün hava durumuna göre plan yapacak olan vatandaşlar tarafından Bugün hava nasıl olacak? Merak ediliyor ve vatandaşlar Meteoroloji tarafından paylaşılmakta olan raporlara göre hareket ediyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş 12 Temmuz bugün yağmur yağacak mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak?Bugün en yüksek kaç derece olacak? 12 Temmuz Meteoroloji hava durumu tahminleri!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından 12 Temmuz Çarşamba günü için ülke geneli hava tahmini yayınlandı. Güney kesimlerinde oldukça sıcak havanın etkisini gösterdiğini söylemek mümkün. Ülke genelinde sıcak havanın etkisi görülüyor ve herhangi bir bölge veya şehirde yağış beklenmiyor. Bugün ve ilerleyen günlerde ülkenin batı kesimlerinde etkili olan sıcak havanın etkisini arttırması da bekleniyor. 14 Temmuz Cuma günü ile birlikte sıcaklıkların 41 dereceleri görmesi tahmin ediliyor. Hafta sonu ise Karadeniz bölgesinde yağışların olması muhtemel.