Bugün birçok ilde yılın en sıcak gününün yaşanacağı tahmin ediliyor. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yaklaşık 10 derece daha artacak. Uzmanlar bugün özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça kimsenin açık alana çıkmamasını tavsiye ediyor. Peki, Bugün hava nasıl, kaç derece olacak? 26 Temmuz hava durumu güneşli mi olacak?

BUGÜN HAVA NASIL, KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 33 ila 34 derece olduğunu, yarın ise 36 ila 39 civarına çıkabileceğini bildirdi. Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." dedi.