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BUGÜN HAVA NASIL? 22 Temmuz hava durumu | Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak?

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22 Temmuz tarihinde hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hava nasıl olacak? Bugünün hava durumu raporu merak ediliyor. Vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 TEMMUZ HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Az bulutlu 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu 37

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Ankara Bursa İzmir Van Doğa Gündem Yaşam Haberler

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