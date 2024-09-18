Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777

18 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi (Sivas hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 EYLÜL YURT GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, yurdun güney ve doğu bölgelerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İllere göre beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: