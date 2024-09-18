Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül tarihli hava durumu tahminlerini paylaştı. Güncel hava durumu raporlarına göre, vatandaşlar bugünkü hava koşullarını öğrenebilecekler. Peki, bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül hava durumu tahminleri!
18 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi (Sivas hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
18 EYLÜL YURT GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, yurdun güney ve doğu bölgelerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İllere göre beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık: 25°C
- İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık: 26°C
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık: 29°C
- Adana: Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. En yüksek sıcaklık: 33°C
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 29°C
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık: 27°C
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık: 25°C
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık: 25°C
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık: 33°C