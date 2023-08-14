Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 14 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 14 Ağustos Pazartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

14 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ver kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 20°C, 33°C

İSTANBUL 24°C, 30°C



KIRKLARELİ 20°C, 30°C



SAKARYA 23°C, 32°C

A.KARAHİSAR 19°C, 37°C

DENİZLİ 23°C, 42°C



İZMİR 25°C, 33°C



MANİSA 23°C, 38°C

ADANA 27°C, 45°C

ANTALYA 26°C, 35°C



HATAY 28°C, 41°C



MERSİN 30°C, 41°C

ANKARA 22°C, 39°C

ÇANKIRI 19°C, 41°C



ESKİŞEHİR 19°C, 39°C



KONYA 23°C, 40°C

BOLU 18°C, 37°C

DÜZCE 21°C, 34°C



KASTAMONU 16°C, 37°C



ZONGULDAK 20°C, 26°C

SAMSUN 23°C, 29°C

TOKAT 20°C, 38°C



TRABZON 24°C, 29°C

ERZURUM 15°C, 33°C



KARS 15°C, 33°C



MALATYA 21°C, 41°C



VAN 18°C, 32°C

DİYARBAKIR 24°C, 45°C

GAZİANTEP 28°C, 44°C



SİİRT 28°C, 43°C



ŞANLIURFA 31°C, 46°C

14 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın bölgenin batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

14 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

14 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölgenin güneyi az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, yarın gündüz sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Bölgenin güneyinde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli(30-50 km/sa) ve yer yer fırtınamsı rüzgar(50-60 km/sa) şeklinde esecek.

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