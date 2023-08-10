Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 10 Ağustos Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

10 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 18°C, 31°C

İSTANBUL 23°C, 28°C



KIRKLARELİ 16°C, 28°C



KOCAELİ 19°C, 29°C

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

DENİZLİ 20°C, 37°C

İZMİR 22°C, 32°C

MANİSA 20°C, 34°C

ADANA 25°C, 34°C

ANTALYA 24°C, 31°C

HATAY 25°C, 33°C

MERSİN 28°C, 33°C

ANKARA 21°C, 35°C

ÇANKIRI 16°C, 36°C

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

KONYA 22°C, 36°C

BOLU 15°C, 29°C

DÜZCE 19°C, 31°C



KASTAMONU 15°C, 32°C



ZONGULDAK 19°C, 26°C

AMASYA 21°C, 36°C

SAMSUN 24°C, 30°C

TOKAT 20°C, 37°C

TRABZON 25°C, 29°C

ERZURUM 17°C, 34°C

KARS 15°C, 34°C

MALATYA 21°C, 40°C

VAN 17°C, 31°C

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

GAZİANTEP 24°C, 39°C

SİİRT 29°C, 43°C

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

10 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu ilçeleri, Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

10 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı bulutlu; Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

10 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölgenin güney kesimleri az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek.Yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin güneydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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