Bugün hava durumu nasıl olacak? 19 Kasım İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

Bugün (19 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, birçok ilimizde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugün yağmur yağacak mı ve İstanbul'da 1 haftalık hava durumu merak ediliyor. Bugün hava kaç derece? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUGÜN İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Kasım 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

ANKARA'YA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

İZMİR'DE HAVA KAÇ DERECE?

İzmir şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösteriyor. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 dereceyi bulacak. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

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