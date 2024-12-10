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Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?
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Bugün (10 Aralık) hava durumu nasıl? Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı kaç derece, bugün hava nasıl merak ediliyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl? Bugün hava durumu nasıl?

Hava sıcaklığı haberleri araştırılırken İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün hava durumu nasıl? Ankara hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre, Marmara Bölgesi yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Açıklamada, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da beklenen yağışların çarşamba gününe kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca "Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ" için sarı alarm verildi.

Yağışların Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı uyarısı yapılırken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yağışlar çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olunması istendi.

Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

10 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL 13°C, 17°C / Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

ANKARA'DA HAVA KAÇ DERECE?

ANKARA 7°C, 13°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bugün hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İZMİR 15°C, 19°C / Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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