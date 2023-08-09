Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 9 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 9 Ağustos Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

9 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile (Samsun merkez hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 19°C, 31°C

İSTANBUL 22°C, 28°C



KIRKLARELİ 17°C, 28°C



KOCAELİ 23°C, 30°C

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

DENİZLİ 21°C, 37°C

İZMİR 24°C, 35°C

MANİSA 21°C, 34°C

ADANA 26°C, 35°C

ANTALYA 25°C, 31°C



HATAY 26°C, 32°C



MERSİN 27°C, 33°C

ANKARA 22°C, 33°C

ÇANKIRI 17°C, 35°C

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

KONYA 22°C, 34°C

BOLU 14°C, 28°C



DÜZCE 19°C, 28°C



KASTAMONU 14°C, 30°C



ZONGULDAK 21°C, 27°C

AMASYA 21°C, 32°C

SAMSUN 24°C, 29°C

TOKAT 20°C, 30°C

TRABZON 25°C, 28°C

ERZURUM 16°C, 33°C



KARS 12°C, 33°C



MALATYA 22°C, 41°C

VAN 16°C, 31°C

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

GAZİANTEP 25°C, 39°C

SİİRT 28°C, 43°C

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

9 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yarın ( Çarşamba ) İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 Km/s) olarak esmesi bekleniyor.

9 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği; yarın(Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

9 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölgenin orta ve güney kesimleri az bulutlu yarın yer yer parçalı bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece, güney kesimlerde 1 ila 2 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

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