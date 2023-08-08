Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 8 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 8 Ağustos Salı 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

8 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 22°C, 30°C

İSTANBUL 22°C, 30°C

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

KOCAELİ 22°C, 32°C

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

DENİZLİ 22°C, 39°C

İZMİR 24°C, 35°C

MANİSA 22°C, 38°C

ADANA 25°C, 35°C

ANTALYA 25°C, 31°C

HATAY 25°C, 32°C

MERSİN 28°C, 34°C

ANKARA 21°C, 37°C

ÇANKIRI 19°C, 38°C

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

KONYA 22°C, 37°C

BOLU 17°C, 30°C

DÜZCE 19°C, 32°C

KASTAMONU 16°C, 36°C

ZONGULDAK 21°C, 27°C

AMASYA 19°C, 38°C

SAMSUN 23°C, 29°C

TOKAT 18°C, 37°C

TRABZON 25°C, 29°C

ERZURUM 14°C, 32°C

KARS 12°C, 32°C

MALATYA 22°C, 40°C

VAN 16°C, 30°C

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

GAZİANTEP 25°C, 42°C

SİİRT 28°C, 42°C

ŞANLIURFA 27°C, 44°C

8 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

8 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

8 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık yarın kuzey kesimler parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, güney kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, yarın bölgenin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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