Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 3 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 3 Ağustos Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

3 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 22°C, 38°C

İSTANBUL 24°C, 35°C

KIRKLARELİ 22°C, 37°C

KOCAELİ 23°C, 37°C

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

DENİZLİ 24°C, 40°C

İZMİR 26°C, 35°C

MANİSA 24°C, 41°C

ADANA 25°C, 35°C

ANTALYA 26°C, 32°C

HATAY 25°C, 32°C

MERSİN 28°C, 34°C

ANKARA 21°C, 34°C

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C

KONYA 22°C, 35°C

YOZGAT 18°C, 33°C

BOLU 18°C, 32°C

DÜZCE 19°C, 35°C

KASTAMONU 15°C, 33°C

ZONGULDAK 20°C, 28°C

AMASYA 20°C, 35°C

SAMSUN 21°C, 28°C

TOKAT 19°C, 34°C

TRABZON 23°C, 28°C

ERZURUM 13°C, 30°C

KARS 11°C, 30°C

MALATYA 21°C, 37°C

VAN 15°C, 29°C

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

GAZİANTEP 24°C, 39°C

SİİRT 25°C, 40°C

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

3 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve güneydoğu (Lodos) yönlerinden, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artarak, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

3 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli açık, kuzey ve kıyı kesimler az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan hafif kuvvette esecek.

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