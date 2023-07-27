Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 27 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 27 Temmuz Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

27 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya'nın kuzey çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 30°C

İSTANBUL °C, 29°C



KIRKLARELİ °C, 28°C



KOCAELİ °C, 31°C



A.KARAHİSAR °C, 36°C

DENİZLİ °C, 42°C

İZMİR °C, 35°C

MANİSA °C, 37°C



ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 35°C

HATAY °C, 34°C

MERSİN °C, 32°C

ANKARA °C, 39°C

ESKİŞEHİR °C, 38°C



KAYSERİ °C, 37°C

KONYA °C, 38°C

BOLU °C, 32°C

DÜZCE °C, 34°C



KASTAMONU °C, 36°C



ZONGULDAK °C, 28°C



RİZE °C, 34°C

SAMSUN °C, 37°C



TOKAT °C, 39°C

TRABZON °C, 32°C

ERZURUM °C, 31°C

KARS °C, 31°C



MALATYA °C, 39°C

VAN °C, 29°C

DİYARBAKIR °C, 43°C

GAZİANTEP °C, 41°C

SİİRT °C, 40°C

ŞANLIURFA °C, 43°C

27 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların azalarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

27 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık,zamanla parçalı ve çok bulutlu,yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların;akşam saatlerinde kıyı kesiminde kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle iç kesimlerde güney, güneybatı ,Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

27 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölgemiz genelinde hava açık ve az bulutlu, kuzey kesimler akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıkları 3-5 derece azalacak, yarın gündüz sıcaklıkları 2-4 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerde orta kuvvette esecek.

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