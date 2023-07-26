Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 26 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 26 Temmuz Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

26 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 23°C, 30°C

İSTANBUL 27°C, 29°C



KIRKLARELİ 23°C, 28°C



KOCAELİ 26°C, 31°C



A.KARAHİSAR 20°C, 36°C

DENİZLİ 26°C, 42°C

İZMİR 28°C, 35°C

MANİSA 27°C, 37°C

ADANA 24°C, 34°C

ANTALYA 27°C, 35°C

HATAY 25°C, 34°C

MERSİN 28°C, 32°C

ANKARA 23°C, 39°C

ESKİŞEHİR 24°C, 38°C



KAYSERİ 18°C, 37°C



KONYA 20°C, 38°C

BOLU 17°C, 32°C

DÜZCE 21°C, 34°C



KASTAMONU 16°C, 36°C



ZONGULDAK 25°C, 28°C



RİZE 22°C, 34°C

SAMSUN 21°C, 37°C

TOKAT 16°C, 39°C

TRABZON 24°C, 32°C

ERZURUM 14°C, 31°C

KARS 12°C, 31°C

MALATYA 24°C, 39°C

VAN 16°C, 29°C

DİYARBAKIR 22°C, 43°C

GAZİANTEP 26°C, 41°C

SİİRT 27°C, 40°C

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

26 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 8 ila 12 derece azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer 1 ila 2 derece altına inmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

26 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneybatı yönlerinde hafif ve orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

26 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimler parçalı bulutlu, öğleden sonra Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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