Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 23 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu? Bugün yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 23 Ağustos Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

23 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 22°C, 38°C

İSTANBUL 24°C, 33°C

KIRKLARELİ 22°C, 35°C

SAKARYA 21°C, 33°C

A.KARAHİSAR 19°C, 34°C

DENİZLİ 25°C, 41°C

İZMİR 27°C, 36°C

MANİSA 27°C, 41°C

ADANA 25°C, 38°C

ANTALYA 25°C, 32°C

HATAY 26°C, 34°C

ANKARA 20°C, 34°C

ÇANKIRI 16°C, 36°C

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

KONYA 20°C, 33°C

BOLU 16°C, 33°C

DÜZCE 19°C, 34°C

KASTAMONU 14°C, 33°C

ZONGULDAK 21°C, 27°C

AMASYA 18°C, 35°C

SAMSUN 22°C, 30°C

TOKAT 15°C, 33°C

TRABZON 24°C, 30°C

ERZURUM 12°C, 30°C

KARS 9°C, 30°C

MALATYA 17°C, 35°C

VAN 14°C, 29°C

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

GAZİANTEP 25°C, 39°C

SİİRT 26°C, 40°C

ŞANLIURFA 29°C, 40°C

23 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

23 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

23 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık, iç kesimler akşam ilk saatlerde ve yarın (çarşamba) öğleden sonra parçalı bulutlu, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın illerinin doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa); güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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