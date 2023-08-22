Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 22 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu? Bugün yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 22 Ağustos Salı 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

22 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 22°C, 38°C

İSTANBUL 24°C, 34°C

KIRKLARELİ 22°C, 36°C



SAKARYA 21°C, 34°C

A.KARAHİSAR 19°C, 34°C

DENİZLİ 25°C, 41°C

İZMİR 27°C, 38°C

MANİSA 27°C, 41°C

ADANA 25°C, 38°C

ANTALYA 26°C, 31°C



HATAY 26°C, 34°C

MERSİN 28°C, 34°C

ANKARA 21°C, 34°C

ÇANKIRI 16°C, 35°C

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

KONYA 21°C, 33°C

BOLU 15°C, 33°C

DÜZCE 20°C, 34°C

KASTAMONU 14°C, 32°C

ZONGULDAK 21°C, 28°C

AMASYA 17°C, 34°C

SAMSUN 23°C, 31°C

TOKAT 18°C, 33°C

TRABZON 25°C, 29°C

ERZURUM 13°C, 30°C

MALATYA 18°C, 36°C

VAN 15°C, 30°C

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

GAZİANTEP 24°C, 41°C

SİİRT 27°C, 40°C

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

22 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

22 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

22 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli(40-60 km/sa); güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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