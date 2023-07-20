Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 20 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 20 Temmuz Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

20 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 40°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 38°C

KOCAELİ °C, 36°C

A.KARAHİSAR °C, 33°C

DENİZLİ °C, 40°C

İZMİR °C, 39°C

MANİSA °C, 42°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 41°C

HATAY °C, 33°C

MERSİN °C, 33°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 35°C

KONYA °C, 33°C

YOZGAT °C, 29°C

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 34°C

KASTAMONU °C, 32°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 34°C

SAMSUN °C, 29°C

TOKAT °C, 31°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 28°C



MALATYA °C, 36°C

VAN °C, 29°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 40°C

SİİRT °C, 40°C

ŞANLIURFA °C, 42°C

20 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

20 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

20 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3-5 derece, diğer yerlerde 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.