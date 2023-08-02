Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 2 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 2 Ağustos Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

2 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 20°C, 36°C

İSTANBUL 21°C, 31°C

KIRKLARELİ 18°C, 34°C

KOCAELİ 20°C, 35°C

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

DENİZLİ 23°C, 39°C

İZMİR 24°C, 34°C

MANİSA 23°C, 38°C

ADANA 25°C, 34°C

ANTALYA 26°C, 32°C



HATAY 24°C, 33°C



MERSİN 29°C, 34°C



ANKARA 19°C, 34°C

ÇANKIRI 18°C, 38°C



ESKİŞEHİR 17°C, 34°C



KONYA 19°C, 35°C



BOLU 16°C, 30°C

DÜZCE 20°C, 32°C

KASTAMONU 16°C, 33°C

ZONGULDAK 19°C, 26°C



AMASYA 18°C, 36°C

SAMSUN 20°C, 28°C

TOKAT 17°C, 35°C

TRABZON 23°C, 28°C

ERZURUM 14°C, 31°C

KARS 11°C, 32°C

MALATYA 21°C, 36°C

VAN 14°C, 30°C

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

GAZİANTEP 23°C, 36°C

SİİRT 26°C, 39°C

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

2 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, bugün akşam saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın merkez, doğu ve güney ilçelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.

2 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4, güney kesimlerde 1 ila 2 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatıdan hafif arasıra orta kuvvette esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...