Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 19 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu? Bugün yağış olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 19 Ağustos Cumartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

19 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydousu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Aürı illerinin doğusu ile bu akşam Ardahn çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 22°C, 35°C

EDİRNE 21°C, 35°C

İSTANBUL 24°C, 31°C

SAKARYA 22°C, 30°C

A.KARAHİSAR 22°C, 38°C

DENİZLİ 25°C, 40°C

İZMİR 26°C, 33°C

MANİSA 26°C, 38°C

ADANA 35°C, 36°C

ANTALYA 26°C, 31°C

HATAY 26°C, 33°C

MERSİN 28°C, 34°C

ANKARA 23°C, 38°C

ÇANKIRI 18°C, 36°C

ESKİŞEHİR 21°C, 38°C

KONYA 23°C, 38°C

BOLU 17°C, 35°C

DÜZCE 22°C, 34°C

KASTAMONU 17°C, 34°C

ZONGULDAK 19°C, 28°C

AMASYA 18°C, 35°C

SAMSUN 23°C, 31°C

TOKAT 16°C, 34°C

TRABZON 24°C, 30°C

ERZURUM 14°C, 30°C

KARS 11°C, 28°C

MALATYA 18°C, 38°C

VAN 14°C, 30°C

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

GAZİANTEP 27°C, 41°C

SİİRT 27°C, 42°C

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

19 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

19 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı,mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli (30-60 km/saat) zamanla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

19 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli açık ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde ve yarın öğleden sonra doğu kesimlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kısa süreli fırtına (50-75 km/sa); güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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