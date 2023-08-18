Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 18 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, yağmurlu mu? Bugün yağış olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 18 Ağustos Cuma 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

18 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak ve Denizli ile Kütahya'nın batı, Bursa'nın güney ve doğu, Eskişehir'in kuzey çevrelerinin; Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin; yarın (Cuma) Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 22°C, 35°C

İSTANBUL 24°C, 31°C

KIRKLARELİ 22°C, 32°C

SAKARYA 22°C, 31°C

A.KARAHİSAR 22°C, 38°C

DENİZLİ 26°C, 42°C

İZMİR 27°C, 34°C



Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C

ADANA 25°C, 37°C

ANTALYA 27°C, 31°C

HATAY 26°C, 34°C

MERSİN 28°C, 33°C

ANKARA 23°C, 38°C

ÇANKIRI 18°C, 39°C

ESKİŞEHİR 20°C, 40°C

KONYA 24°C, 38°C

BOLU 18°C, 35°C

DÜZCE 22°C, 34°C

KASTAMONU 15°C, 33°C

ZONGULDAK 21°C, 27°C

AMASYA 20°C, 35°C

SAMSUN 23°C, 32°C

TOKAT 18°C, 35°C

TRABZON 24°C, 29°C

ERZURUM 16°C, 31°C

KARS 14°C, 29°C

MALATYA 19°C, 39°C

VAN 19°C, 30°C

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

GAZİANTEP 27°C, 41°C

SİİRT 28°C, 40°C

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

18 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

18 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, bugün akşam ilk saatlerde Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

18 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık, iç kesimler parçalı bulutlu geçecek.İlk saatlerde Manisa, Aydın ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.Yağışların; Manisa'nın Demirci ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.İç kesimlerde yarın sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa); güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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