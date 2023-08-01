Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 1 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 1 Ağustos Salı 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

1 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Kırklareli, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 20°C, 33°C

İSTANBUL 22°C, 30°C



KIRKLARELİ 18°C, 31°C



KOCAELİ 20°C, 31°C



A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

DENİZLİ 23°C, 38°C



İZMİR 23°C, 35°C



MANİSA 20°C, 37°C

ADANA 25°C, 35°C

ANTALYA 25°C, 31°C



HATAY 24°C, 34°C

MERSİN 28°C, 33°C

ANKARA 19°C, 36°C

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C



KAYSERİ 16°C, 34°C

KONYA 19°C, 35°C

BOLU 15°C, 28°C

DÜZCE 18°C, 31°C



KASTAMONU 14°C, 32°C



ZONGULDAK 18°C, 26°C



RİZE 21°C, 29°C

SAMSUN 19°C, 27°C

TOKAT 17°C, 35°C

TRABZON 21°C, 28°C

ERZURUM 15°C, 30°C

KARS 11°C, 30°C



MALATYA 20°C, 37°C

VAN 16°C, 29°C

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

GAZİANTEP 23°C, 37°C

SİİRT 26°C, 38°C

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

1 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği; yarın (Salı) ögle saatlerinde sonra Bolu,Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

1 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetlice esecek.

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