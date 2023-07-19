Bugün hava durumu nasıl? 19 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

19 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 38°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 35°C

KOCAELİ °C, 32°C

A.KARAHİSAR °C, 30°C

DENİZLİ °C, 38°C

İZMİR °C, 38°C

MANİSA °C, 39°C

ADANA °C, 36°C

ANTALYA °C, 40°C

HATAY °C, 34°C

MERSİN °C, 33°C

ANKARA °C, 32°C

ESKİŞEHİR °C, 32°C

KONYA °C, 31°C

YOZGAT °C, 26°C

BOLU °C, 29°C

DÜZCE °C, 30°C

KASTAMONU °C, 30°C

ZONGULDAK °C, 25°C

AMASYA °C, 29°C

SAMSUN °C, 28°C

TOKAT °C, 28°C

TRABZON °C, 26°C

ERZURUM °C, 27°C

KARS °C, 24°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 27°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 38°C

SİİRT °C, 37°C

ŞANLIURFA °C, 40°C

19 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

19 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esecek.

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