Bugün hava durumu nasıl? 19 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
İSTANBUL °C, 32°C
KIRKLARELİ °C, 35°C
KOCAELİ °C, 32°C
A.KARAHİSAR °C, 30°C
DENİZLİ °C, 38°C
İZMİR °C, 38°C
MANİSA °C, 39°C
ADANA °C, 36°C
ANTALYA °C, 40°C
HATAY °C, 34°C
MERSİN °C, 33°C
ANKARA °C, 32°C
ESKİŞEHİR °C, 32°C
KONYA °C, 31°C
YOZGAT °C, 26°C
BOLU °C, 29°C
DÜZCE °C, 30°C
KASTAMONU °C, 30°C
ZONGULDAK °C, 25°C
AMASYA °C, 29°C
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 28°C
TRABZON °C, 26°C
ERZURUM °C, 27°C
KARS °C, 24°C
MALATYA °C, 34°C
VAN °C, 27°C
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 38°C
SİİRT °C, 37°C
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinin açık geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esecek.
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