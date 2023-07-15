Bugün hava durumu nasıl? 15 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 15 Temmuz Cumartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

15 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 24°C, 37°C

İSTANBUL 24°C, 33°C

KOCAELİ 23°C, 33°C

TEKİRDAĞ 24°C, 32°C

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

DENİZLİ 25°C, 39°C

İZMİR 28°C, 39°C

MUĞLA 25°C, 40°C

ADANA 23°C, 43°C

ANTALYA 30°C, 41°C

ISPARTA 20°C, 36°C

MERSİN 26°C, 38°C

ANKARA 20°C, 34°C

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

KAYSERİ 14°C, 34°C

KONYA 22°C, 34°C

BOLU 15°C, 30°C

KASTAMONU 15°C, 30°C

SİNOP 24°C, 30°C

ZONGULDAK 22°C, 27°C

RİZE 19°C, 29°C

SAMSUN 22°C, 29°C

TOKAT 16°C, 31°C

TRABZON 21°C, 28°C

AĞRI 14°C, 29°C

ERZURUM 11°C, 26°C

MALATYA 19°C, 36°C

VAN 14°C, 28°C

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

GAZİANTEP 24°C, 39°C

MARDİN 27°C, 39°C

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

15 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin kuzeyinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişkilik olayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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