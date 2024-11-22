Bugün hava durumu 22 Kasım! İstanbul'a yağmur yağacak mı?

İstanbul'da yağmur yağacak mı? Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de lodos etkisini devam ettirirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün hava durumu ve İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı merak ediliyor. İl il güncel hava durumu raporu haberimizde yer alıyor...

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul şehrinde 22 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilmekte. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 24 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 9 dereceyi bulacak. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek.

BUGÜN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülürken, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU