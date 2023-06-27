Geçtiğimiz günlerde başlayan 9 günlük bayram tatili, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştur. Tatilin Kurban Bayramı süresince olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlar, bu tatilin hangi kurumları kapsadığını öğrenmek için bugün hastanelerin açık olup olmadığını ve doktorların çalışıp çalışmadığını merak etmektedir. Peki, Bugün hastaneler tatil mi? Devlet hastaneleri bugün açık mı? 27,28,29,30 Haziran hastaneler açık mı?

Vatandaşlar, yarın hastanelerin açık olup olmadığını ve doktorların bayram tatilinde çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu kurumları için 9 günlük bir tatil duyurmasının ardından, 26-27 Haziran arefe günü için hastaneler, sağlık ocakları, acil servisler ve polikliniklerin çalışıp çalışmadığı konusu merak ediliyor. Bayram tatilinin sağlık kurumları için geçerli olup olmadığı da merak konusu. Peki, Bugün hastaneler tatil mi? Devlet hastaneleri bugün açık mı? 27,28,29,30 Haziran hastaneler açık mı? İşte devlet hastaneleri ve özel hastanelerin bayram tatilindeki çalışma durumu…

BUGÜN HASTANELER TATİL Mİ?27, 28, 29, 30 HAZİRAN HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.

DEVLET HASTANELERİ BUGÜN AÇIK MI?

26-27 Haziran tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. 26 Haziran Pazartesi günü eczaneler açık olacak. Arefe günü ise öğleden sonra eczaneler kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.