Bugün hangi yollar neden kapalı? Bugün kapatılacak yollar!

Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki bugün hangi yollar kapalı? Bugün yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? Bugün hangi yollar kapatılacak? İşte yol durumu!

Bugün hangi yollar neden kapalı? Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki bugün hangi yollar kapalı? Bugün yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? Bugün hangi yollar kapatılacak? İşte yol durumu ve kapatılacak yollar haberimizde...

BUGÜN HANGİ YOLLAR NEDEN KAPALI?

İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma töreni için bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu ise saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.