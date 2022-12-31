Yılın sonu günü olan 31 Aralık TV yayın akışında yer alan yılbaşı programlarını merak eden izleyiciler, Bugün hangi yılbaşı programları var? Sorusuna yanıt arıyor. Birçok farklı özel bölümün yayınlanacağı yılbaşı gecesinde Bu akşam TV'de hangi yılbaşı programları var? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün hangi yılbaşı programları var? Bu akşam TV'de hangi yılbaşı programları var? 31 Aralık TV yayın akışı!

Bugün hangi yılbaşı programları var? Sorusu, yılın son gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor ve Bugün hangi yılbaşı programları var? Bu akşam TV'de hangi yılbaşı programları var? Soruları ile birlikte internet üzerinden birçok kişi tarafından araştırma konusu oluyor. Özellikle yılbaşında televizyon izlemeyi tercih eden kişiler tarafından merak edilmekte olan Bugün hangi yılbaşı programları var? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün hangi yılbaşı programları var? Bu akşam TV'de hangi yılbaşı programları var? 31 Aralık TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ YILBAŞI PROGRAMLARI VAR?

Yılbaşı programı olarak televizyon kanallarında birçok yılbaşı programı yer alacak. Programlar saat 20:00'da izleyicileri ile birlikte farklı kanallarda buluşacak. Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Buna göre bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer almaya devam ediyor.

YILBAŞI YAYIN AKIŞI

KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV: İbo Show Yılbaşı

FOX TV: Benden Ne Olur

SHOW TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1: Gönül Dağı

TV 8: O Ses Türkiye 2023