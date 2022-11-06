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Bugün hangi süper lig maçı var? 6 Kasım Pazar Bugün hangi maç var?

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Bugün hangi süper lig maçı var? 6 Kasım Pazar Bugün hangi maç var?

Bugün hangi süper lig maçı var? Sorusu, futbolseverler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Birçok kişi bugün oynanacak olan karşılaşmaları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi süper lig maçı var? 6 Kasım Pazar Bugün hangi maç var?

Bugün hangi süper lig maçı var? Sorusu, 6 kasım tarihinde birçok kişi tarafından araştırılıyor.Süper lig karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi süper lig maçı var? 6 Kasım Pazar Bugün hangi maç var?

BUGÜN HANGİ SÜPER LİG MAÇI VAR?

Spor Toto Süper Lig

Gaziantep FK - Kayserispor | 14:30

Antalyaspor - Fatih Karagümrük | 17:00

Trabzonspor - Konyaspor | 20:00

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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