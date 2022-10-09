9 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün sınav var mı? Sorularını merak etti ve araştırmaya başladı. 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Sorusu da konuya dair en sık araştırılanlardan bir tanesi. Bugün hangi sınav var? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün sınav var mı? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

Bugün hangi sınav var? Sorusu gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınavı merak edenler Bugün hangi sınav var? Ve 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün sınav var mı? 9 Ekim Pazar günü hangi sınav var?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

KPSS SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu duruma ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır." şeklinde yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS'de gerçekleştirilecek olan ilk oturumda yani Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda, KPSS Genel Yetenek Testi soruları 30 Türkçe, 30 Matematik şeklindedir. KPSS Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru bulunmaktadır. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.