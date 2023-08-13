Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM 13 Ağustos Pazar hangi sınav yapılacak?

13 Ağustos Pazar günü hangi sınavın yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, 13 Ağustos Pazar tarihinde herhangi bir sınav bulunmuyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 13 Ağustos Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 13 Ağustos Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 13 Ağustos Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 5 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı başvuruları da TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem 14 Ağustos tarihinde alınıyor. STS Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları da 14 Ağustos tarihinde alınacak.