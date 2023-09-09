Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Eylül Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 9 Eylül Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Eylül Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 9 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunmakta. e-YDS 2023/10 İngilizce 9 Eylül yani bugün internet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında da YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/2 yer almaktadır.