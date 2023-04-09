Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Nisan hangi sınav yapılacak?

9 Nisan Pazar gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Nisanda hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 9 Nisan Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Nisan tarihinde hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 9 Nisan Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

9 Nisan Pazar 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 bulunuyor. 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Güncel olarak sınav günlerini takip etmek için https://www.osym.gov.tr adresinden ÖSYM sınav takvimi ile detaylı bilgi alabilirsiniz.