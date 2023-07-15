Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 8 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 8 Temmuz Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 15 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 15 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak olan sınavlar arasında herhangi bir ÖSYM sınavı bulunmuyor. Ertesi gün 16 Temmuz Pazar günü uygulanacak sınavlar arasında ise DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS yer alıyor. 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ise 11.08.2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. Yapılacak yakın tarihli sınavlar arasında yer alan bir diğer sınav ise KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı oluyor. KPSS sınavı ise 23 Temmuz tarihinde uygulanacak.