Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 8 Temmuz Cumartesi günü okullarda hangi sınav yapılacak?

8 Temmuz Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 8 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? 8 Temmuz Cumartesi günü okullarda hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 8 Temmuz Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 8 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? 8 Temmuz Cumartesi günü okullarda hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 8 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak olan sınavlar arasında e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/9 İngilizce) bulunuyor. e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13:45 başlayacak ve sınavın tamamlanmasının ardından 08 temmuz tarihinde sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Ayrıca yakın zamanlı olarak 9 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan başka bir sınav ÖSYM takviminde yer almıyor.