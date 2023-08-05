5 Ağustos Cumartesi günü hangi sınavın yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, 5 Ağustos 2023 tarihinde herhangi bir sınav bulunmuyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 5 Ağustos Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 5 Ağustos Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 5 Ağustos Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 5 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı 6 Ağustos tarihinde ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oluyor. Adaylar, başvurularını 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.