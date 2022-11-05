5 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 5 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

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Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 5 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 5 Kasım'da hangi sınav yapılacak? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

5 Kasım Cumartesi günü için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek bir sınav bulunmuyor. Fakat yakın tarihli olarak 6 Kasım 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 2022- Kpss Ortaöğretim sınavı bulunmaktadır.

Kpss ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA?

6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika yani toplamda 2 saat 10 dakika sınav süresi verilmektedir. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yer almaktadır.

ÖSYM'DEN KPSS BİLGİLENDİRMESİ

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar için bilgilendirilmeler gerçekleştirildi.