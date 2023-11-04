Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 4 Kasım Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Kasım Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 4 Kasım Pazar tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı bulunmakta. Aynı tarihte uygulanacak olan bir diğer ÖSYM sınavı ise e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavıolarak bilinmektedir. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı sonuçları ise 06.12.2023 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.