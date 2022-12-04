ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor bu nedenle Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? Soruları 4 Aralık Pazar günü, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Aralık Pazar günü hangi sınav yapılacak?

Sorusu, özellikle 4 Aralık Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 4 Aralık Pazar günü hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

04 Aralık Pazar günü tarihinde uygulanacak olan 2022 Arabulucuk sınavı, saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylara bir hatırlatma gerçekleştirildi.