Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Nisan hangi sınav yapılacak?

30 Nisan 30 Nisan gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Nisanda hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 30 Nisan Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Nisan tarihinde hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 30 Nisan Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

30 Nisan Pazar 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) bulunuyor. Ardından en yakın tarihli gerçekleştirilecek olan sınav ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) olarak karşımıza çıkıyor. Güncel olarak sınav günlerini takip etmek için https://www.osym.gov.tr adresinden ÖSYM sınav takvimi ile detaylı bilgi alabilirsiniz.