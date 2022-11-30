30 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Kasımda hangi sınav yapılacak? Bugün sınav var mı?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 30 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Kasımda hangi sınav yapılacak? Bugün sınav var mı?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

30 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında ÖSYM sınavları bulunmuyor. ÖSYM takvimine göre bugün herhangi bir sınav gerçekleştirilmeyecek. En yakın tarihli sınav olarak ise 3 Aralık tarihinde Elektronik Yabancı Dil Sınavı yer alıyor.