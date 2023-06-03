Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Haziran hangi sınav yapılacak?

3 Haziran Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Haziranta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 3 Haziran Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Haziranda hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 3 Haziran Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

3 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı olarak 04.06.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı bulunmakta. 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DUS (1. Dönem) ve 2023-STS Diş Hekimliği (1. Dönem) sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Buna göre ÖSYM takviminde yer almakta olan bilgilere göre bugün yapılacak olan bir sınav bulunmamakta.