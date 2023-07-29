Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 29 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 29 Temmuz Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 29 Temmuz Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında Kamu Personel Seçme Sınavı 2023- Kpss A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı yer almakta. Ayrıca sınava giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden edinilebilecek. Sonuçlar ise 25.08.2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.