Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 28 Ocak hangi sınav yapılacak?

28 Ocak Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 28 Ocakta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 28 Ocak Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 28 Ocakta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 28 Ocak Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

28 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı bulunuyor. Ayrıca ÖSYM başkanlığı konuya ilişkin olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme yazısı da paylaştı.