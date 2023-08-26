Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Ağustos Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 26 Ağustos Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Ağustos Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 26 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmamakta. Fakat yakın tarihli uygulanacak olan sınavlar arasında 27 Ağustos tarihinde YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/2 bulunuyor. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın uygulanacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.