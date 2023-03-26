Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mart hangi sınav yapılacak?

26 Mart Pazar gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Martta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 26 Mart Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Martta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 26 Mart Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavısınavı bulunmakta. Buna göre ÖSYM takviminde yer almakta olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 14.04.2023 tarihinde açıklanacak.