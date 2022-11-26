26 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 26 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Kasım'da hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

26 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında, 2022-KPSS DHBT ve 2022-Adalet Bakanlığı Sınavı bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın detayları da merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan hatırlatma ise şu şekilde;