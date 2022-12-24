Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Aralık hangi sınav yapılacak?

24 Aralık Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Aralıkta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 24 Aralık Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Aralıkta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 24 Aralık Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

24 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında 2022-İç Denetçi sınavı bulunuyor. Sınav 24 Aralık Cumartesi günü saat 10:00'da 2022-İç Denetçi sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 25 Aralık tarihinde ise uygulanacak sınavlar arasında 2022-İcra/2 sınavı yer alıyor.