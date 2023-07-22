22 Temmuz Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 22 Temmuz hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 22 Temmuz Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 22 Temmuz hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? Yarın hangi sınav, ne sınavı var? 22 Temmuz Cumartesi günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

22 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı 23 Temmuz tarihinde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı oluyor. Başvuruları 16 - 29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınav, 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.