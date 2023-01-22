22 Ocak Pazar gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 22 Ocak Pazarta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 22 Ocak tarihinde, birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 22 Ocak Pazar hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 22 Ocak Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

22 Ocak Pazar 2023 tarihinde uygulanacak olan herhangi bir ÖSYM sınavı bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı olarak 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS sınavı bulunmakta. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler için başvuru süreci, 12-19 Ocak 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 12 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir. Buna göre ÖSYM takviminde yer almakta olan bilgilere göre bugün yapılacak olan bir sınav bulunmamakta.