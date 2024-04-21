Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 21 Nisan Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 21 Nisan Pazar tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında ALES/1 sınavı bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında ALES/1 yer almaktadır. ALES/1 21.04.2024 tarihinde uygulanacaktır. 1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için sınav günü 21 Nisan olarak belirlendi. Sonuçların açıklanması ise 10 Mayıs'ta olacak.

ALES/2 için başvurular 3-12 Haziran tarihlerinde alınacak, sınav ise 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES/3 başvuruları ise 1-9 Ekim tarihlerinde alınacak, sınav 17 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 6 Aralık'ta duyurulacak.