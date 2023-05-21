Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Mayıs hangi sınav yapılacak?

21 Mayıs Pazar gününün gelmesi ile birlikte birçok kişinin gündeminde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yer alıyor. İnternet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Mayısta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 21 Mayıs Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Mayısta hangi sınav yapılacak? ÖSYM tarafından hangi sınav gerçekleştirilecek? 21 Mayıs Pazar günü sınav takvimi!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

21 Mayıs Pazar 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı olarak 21.05.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunmakta. Buna göre ÖSYM takviminde yer almakta olan bilgilere göre bugün yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor..